Le trésor des abeilles 297 avenue de l’Adour Anglet, 9 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Pour mieux connaître la vie et les secrets des abeilles, résous les énigmes et suis les indices qui te mèneront à leur trésor..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 12:00:00. EUR.

297 avenue de l’Adour Parc écologique Izadia

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To learn more about the life and secrets of bees, solve the riddles and follow the clues that will lead you to their treasure.

Para saber más sobre la vida y los secretos de las abejas, resuelve los enigmas y sigue las pistas que te llevarán hasta su tesoro.

Um mehr über das Leben und die Geheimnisse der Bienen zu erfahren, löse die Rätsel und folge den Hinweisen, die dich zu ihrem Schatz führen.

Mise à jour le 2023-06-13 par OT Anglet