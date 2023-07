Exposition « Poissons migrateurs » 297 avenue de l’Adour Anglet, 5 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Créée en 2009 pour la sauvegarde et la restauration des poissons migrateurs (anguille, aloses, lamproies, salmonidés), la Cellule Migrateurs Charente Seudre a réalisé une exposition itinérante pour sensibiliser le grand public à la protection de ces poissons emblématiques..

2023-07-05 fin : 2023-08-16 18:00:00.

297 avenue de l’Adour Parc écologique Izadia

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Created in 2009 to safeguard and restore migratory fish (eels, shads, lampreys, salmonids), the Cellule Migrateurs Charente Seudre has created a traveling exhibition to raise public awareness of the need to protect these emblematic fish.

Creada en 2009 para proteger y restaurar los peces migratorios (anguilas, sábalos, lampreas y salmónidos), la Unidad de Peces Migratorios de Charente Seudre ha realizado una exposición itinerante para sensibilizar al público sobre la necesidad de proteger estos peces emblemáticos.

Die 2009 zum Schutz und zur Wiederherstellung von Wanderfischen (Aal, Maifisch, Neunaugen, Salmoniden) gegründete Cellule Migrateurs Charente Seudre hat eine Wanderausstellung erstellt, um die breite Öffentlichkeit für den Schutz dieser symbolträchtigen Fische zu sensibilisieren.

Mise à jour le 2023-06-13 par OT Anglet