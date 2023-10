La CoConnerie – « Les Gaspards » Apéro musical 2953 Route d’Aurel Aurel, 19 novembre 2023, Aurel.

Aurel,Drôme

Les deux musiciens complices des Gaspards posent de nouvelles couleurs avec ces compositions et défendent un côté minimaliste. Les chansons aux sons élégants sont inspirées d’un swing brut, d’une chanson française des bistrots, d’un tango sensuel..

2023-11-19 19:00:00 fin : 2023-11-19 22:00:00. EUR.

2953 Route d’Aurel La Coconnerie

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The two musicians in Les Gaspards bring new colors to their compositions, defending a minimalist edge. The elegantly-sounding songs are inspired by raw swing, bistro-style French chanson and sensual tango.

Los dos músicos de Les Gaspards añaden nuevos colores a sus composiciones, defendiendo un toque minimalista. Las canciones, de elegante sonoridad, se inspiran en el swing crudo, las canciones de bistro francés y el tango sensual.

Die beiden Musiker, die Komplizen von Les Gaspards sind, setzen mit diesen Kompositionen neue Farben und verteidigen eine minimalistische Seite. Die elegant klingenden Lieder sind inspiriert von einem rohen Swing, einem französischen Chanson aus den Bistros und einem sinnlichen Tango.

