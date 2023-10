La CoConnerie – Souffle sur Lames 2953 Route d’Aurel Aurel, 3 novembre 2023, Aurel.

Aurel,Drôme

Au gré du souffle de l’accordéon, un homme partage son voyage au fil de l’âme.

Les paysages de nos existences à la fois uniques et communes s’incarnent dans une valse titubante, une chanson d’amour au cœur tout tendre…

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

2953 Route d’Aurel La Coconnerie

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To the tune of the accordion, a man shares his journey through the soul.

The landscapes of our lives, both unique and common, are embodied in a staggering waltz, a love song with a tender heart…

Al son del acordeón, un hombre comparte su viaje por el alma.

Los paisajes de nuestras vidas, únicos y comunes, se plasman en un vals asombroso, una canción de amor con un corazón tierno…

Mit dem Atem des Akkordeons teilt ein Mann seine Reise durch die Seele.

Die Landschaften unserer einzigartigen und gemeinsamen Existenz verkörpern sich in einem taumelnden Walzer, einem Liebeslied mit zartem Herzen…

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans