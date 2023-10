La CoConnerie – « Mari Clou » Chansons génialogiques 2953 Route d’Aurel Aurel, 21 octobre 2023, Aurel.

Aurel,Drôme

Avec la complicité du public, Marie Clou porte un regard amusé, tendre, et parfois mordant sur ses ancêtres. Elle chante, danse, raconte, s’amuse : le bougon oncle René, la séduisante arrière grand-mère Marie-Berthe, les surprenants parents….

2023-10-21 17:00:00

2953 Route d’Aurel La Coconnerie

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With the complicity of the audience, Marie Clou takes an amused, tender and sometimes biting look at her ancestors. She sings, dances, tells and laughs: grumpy Uncle René, seductive great-grandmother Marie-Berthe, surprising parents?

Con la complicidad del público, Marie Clou echa un vistazo divertido, tierno y a veces mordaz a sus antepasados. Canta, baila, cuenta historias y se divierte: el gruñón tío René, la seductora bisabuela Marie-Berthe, los sorprendentes padres..

Mit der Komplizenschaft des Publikums wirft Marie Clou einen amüsierten, zärtlichen und manchmal bissigen Blick auf ihre Vorfahren. Sie singt, tanzt, erzählt und amüsiert sich über den schrulligen Onkel René, die verführerische Urgroßmutter Marie-Berthe, die überraschenden Eltern, die sich in den letzten Jahren immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses gerückt haben

