La CoConnerie – EurosiVian 2953 Route d’Aurel Aurel, 14 octobre 2023, Aurel.

Aurel,Drôme

Ce spectacle drôle et musical à l’esthétique un peu kitsch de l’Eurovision, nous fait redécouvrir une dizaine de chansons de Boris Vian, tout en nous interrogeant sur le pouvoir que nos aspirations mêmes illusoires ont de combler nos existences..

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 23:00:00. EUR.

2953 Route d’Aurel La Coconnerie

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This funny, musical show, with its kitschy Eurovision aesthetic, lets us rediscover a dozen Boris Vian songs, while questioning the power of even our illusory aspirations to fill our lives.

Este divertido espectáculo musical, con una estética eurovisiva ligeramente kitsch, nos permite redescubrir una docena de canciones de Boris Vian, al tiempo que cuestiona el poder que incluso nuestras ilusorias aspiraciones tienen para llenar nuestras vidas.

Diese lustige und musikalische Aufführung mit der etwas kitschigen Ästhetik des Eurovision Song Contests lässt uns ein Dutzend Lieder von Boris Vian wiederentdecken und stellt uns gleichzeitig die Frage nach der Macht, die unsere selbst illusorischen Bestrebungen haben, unsere Existenz zu erfüllen.

