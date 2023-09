La CoConnerie – King Teuf 2953 Route d’Aurel Aurel, 7 octobre 2023, Aurel.

Aurel,Drôme

Au programme de la soirée, « Fazaz » chanson amazigh, « Oscille » jazz sous effets, « La Sève » rumba et bikutsi rock. Buvette, restauration..

2023-10-07 18:30:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

2953 Route d’Aurel La Coconnerie

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The evening’s program includes « Fazaz » chanson amazigh, « Oscille » jazz with effects, « La Sève » rumba and bikutsi rock. Refreshment bar and catering.

En el programa de la noche: canción amazigh « Fazaz », jazz con efectos « Oscille », rumba « La Sève » y rock bikutsi. Bar de refrescos y comida.

Auf dem Programm des Abends stehen « Fazaz » Amazigh-Chanson, « Oscille » Jazz unter Effekten, « La Sève » Rumba und Bikutsi Rock. Getränke und Essen.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans