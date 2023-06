La CoConnerie – Ephéméria Circus et Akousty Roots 2953 Route d’Aurel Aurel, 13 juillet 2023, Aurel.

Aurel,Drôme

Soirée de folie en préparation !! Ephéméria Circus et Akousty Roots réunis pour votre plus grand plaisir !! On va vous faire rêver les ami.ie.s !!.

2023-07-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-13 . EUR.

2953 Route d’Aurel La Coconnerie

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An evening of madness in the making! Ephéméria Circus and Akousty Roots reunited for your greatest pleasure! We’re going to make you dream, my friends!

¡Una noche de locura en ciernes! ¡Ephéméria Circus y Akousty Roots juntos para su mayor placer! ¡Vamos a hacerte soñar!

Ein verrückter Abend in Vorbereitung!! Ephéméria Circus und Akousty Roots vereinen sich zu Ihrem größten Vergnügen! Wir werden euch zum Träumen bringen, Freunde!

Mise à jour le 2023-06-24 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans