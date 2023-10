Initiation à la dorure 295 rue René Vielle Eugénie-les-Bains, 24 novembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

A partir de 10h initiation à la dorure 90€ autres créneaux et jours possibles.

Inscriptions auprès de Nicolas.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 17:00:00. EUR.

295 rue René Vielle Antiquités Hélène et Nicolas

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



From 10am initiation to gilding 90€ other slots and days possible.

Registration with Nicolas

A partir de las 10 horas, iniciación al dorado 90… otras franjas horarias y días posibles.

Registro con Nicolas

Ab 10 Uhr Einführung in die Vergoldung 90€ Andere Zeitfenster und Tage möglich.

Anmeldungen bei Nicolas

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Aire sur l’Adour