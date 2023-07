Stage de bien-être 295 route de Lauzun Bourgougnague, 20 juillet 2023, Bourgougnague.

Bourgougnague,Lot-et-Garonne

L’association des Copains de la Vieille École propose un stage sur 2 jours dans la chapelle de l’école et si le temps est clément en extérieur dans le jardin. Vous pourrez bénéficier de 3 pratiques assurées par des experts locaux du bien-être. Tarif spécial est réservé aux habitants du territoire..

2023-07-20 fin : 2023-07-21 . EUR.

295 route de Lauzun La Vieille École

Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Copains de la Vieille École association is offering a 2-day course in the school chapel and, weather permitting, outside in the garden. You’ll benefit from 3 practices led by local wellness experts. Special rate reserved for local residents.

La asociación Copains de la Vieille École propone un curso de 2 días en la capilla de la escuela y, si el tiempo lo permite, al aire libre en el jardín. Podrá beneficiarse de 3 prácticas dirigidas por expertos locales en bienestar. Tarifa especial reservada a los residentes locales.

Der Verein Les Copains de la Vieille École bietet einen zweitägigen Kurs in der Kapelle der Schule und bei gutem Wetter im Garten an. Sie können von 3 Praktiken profitieren, die von lokalen Wellness-Experten durchgeführt werden. Der Sondertarif gilt nur für Einwohner der Region.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT du Pays de Lauzun