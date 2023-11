Exposition peinture « Le vent se lève » – Estelle Marlier & Jacques Trouvé 295 Quai Champollion Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot Exposition peinture « Le vent se lève » – Estelle Marlier & Jacques Trouvé 295 Quai Champollion Cahors, 10 novembre 2023, Cahors. Cahors,Lot Exposition à l’atelier/galerie le QUAI. Vernissage vendredi 10 novembre à partir de 18h..

295 Quai Champollion Le Quai

Cahors 46000 Lot Occitanie



Exhibition at the QUAI studio/gallery. Opening Friday November 10 from 6pm. Exposición en el estudio/galería QUAI. Inauguración el viernes 10 de noviembre a partir de las 18:00. Ausstellung im Atelier/in der Galerie le QUAI. Vernissage am Freitag, den 10. November ab 18 Uhr.

