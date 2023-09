Projection – Nature et splendeurs 295 Lac Noir Orbey, 23 septembre 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Amateurs de belles photos, ne manquez pas la projection de Mr ANTOINE. La nature sera mise à l’honneur : oiseaux, fleurs, paysages….

2023-09-23 fin : 2023-09-23 21:30:00. EUR.

295 Lac Noir

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Don’t miss Mr ANTOINE’s screening for lovers of fine photography. The spotlight will be on nature: birds, flowers, landscapes…

No se pierda la proyección del Sr. ANTOINE para los amantes de la buena fotografía. La naturaleza será la protagonista: pájaros, flores, paisajes…

Liebhaber schöner Fotos sollten sich die Vorführung von Herrn ANTOINE nicht entgehen lassen. Die Natur wird im Mittelpunkt stehen: Vögel, Blumen, Landschaften…

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg