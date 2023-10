Randonnée gourmande 295 impasse de Barbières Barbières, 5 novembre 2023, Barbières.

Barbières,Drôme

4h de randonnée à cheval suivi d’un repas gastronomique au domaine de Flores.

2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

295 impasse de Barbières Les Balades d’Elise

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



4-hour horseback ride followed by a gourmet meal at the Flores estate

paseo a caballo de 4 horas seguido de una comida gourmet en la finca de Flores

4-stündiger Ausritt mit anschließendem Gourmet-Essen auf dem Landgut Flores

Mise à jour le 2023-10-13 par Valence Romans Tourisme