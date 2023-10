Journée poney 295 impasse de Barbières Barbières Catégories d’Évènement: Barbières

Drôme Journée poney 295 impasse de Barbières Barbières, 23 octobre 2023, Barbières. Barbières,Drôme Nourrir, soigner, travail à pied, balade, entretien du matériel….

2023-10-23 09:00:00 fin : 2023-10-23 17:00:00. EUR.

295 impasse de Barbières Les Balades d’Elise

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Feeding, caring for, working on foot, walking, maintaining equipment… Alimentar, cuidar, trabajar a pie, caminar, mantener el equipo… Füttern, pflegen, Fußarbeit, Spaziergänge, Materialpflege… Mise à jour le 2023-10-13 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Barbières, Drôme Autres Lieu 295 impasse de Barbières Adresse 295 impasse de Barbières Les Balades d'Elise Ville Barbières Departement Drôme Lieu Ville 295 impasse de Barbières Barbières latitude longitude 44.963536;5.143244

295 impasse de Barbières Barbières Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbieres/