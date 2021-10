29480 « À LA CARTE » – PATRIMOINE À ROULETTES Le Relecq-Kerhuon, 9 mars 2022, Le Relecq-Kerhuon.

29480 « À LA CARTE » – PATRIMOINE À ROULETTES 2022-03-09 – 2022-03-13

Le Relecq-Kerhuon Finistère

Chers habitants, un menu « à la carte » pour ré-enchanter votre regard sur votre environnement urbain, ça vous tente ? Fourmillant d’idées toujours décalées et généreuses pour parler de la ville qui nous entoure, les membres de Patrimoine à roulettes s’installent au Relecq-Kerhuon quelques jours. Vive l’architecture et le patrimoine ! Balades sensorielles, ateliers de dessin d’architecture, conception/dégustation de maquettes, construction collective d’une œuvre triomphale en bambou, etc.

Et puisque ce sont des propositions « à la carte », il y a des choix à faire et c’est bien vous qui les ferez. Vous nous direz quelles actions vous souhaitez accueillir chez vous, devant votre maison ou votre immeuble, dans votre quartier ou votre rue préférée…

On vous dit tout dès cet automne !

Tout public

Gratuit

Place à la créativité d’une équipe d’inventeurs venue de Belgique

culture@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 28 61 31 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda/29480-a-la-carte-2/

Chers habitants, un menu « à la carte » pour ré-enchanter votre regard sur votre environnement urbain, ça vous tente ? Fourmillant d’idées toujours décalées et généreuses pour parler de la ville qui nous entoure, les membres de Patrimoine à roulettes s’installent au Relecq-Kerhuon quelques jours. Vive l’architecture et le patrimoine ! Balades sensorielles, ateliers de dessin d’architecture, conception/dégustation de maquettes, construction collective d’une œuvre triomphale en bambou, etc.

Et puisque ce sont des propositions « à la carte », il y a des choix à faire et c’est bien vous qui les ferez. Vous nous direz quelles actions vous souhaitez accueillir chez vous, devant votre maison ou votre immeuble, dans votre quartier ou votre rue préférée…

On vous dit tout dès cet automne !

Tout public

Gratuit

Place à la créativité d’une équipe d’inventeurs venue de Belgique

dernière mise à jour : 2021-09-28 par