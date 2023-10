Atelier-conférence « La santé ça s’apprend » 2938, route des Paroisses, Ruafon La Coquille Catégories d’Évènement: Dordogne

La Coquille Atelier-conférence « La santé ça s’apprend » 2938, route des Paroisses, Ruafon La Coquille, 16 novembre 2023, La Coquille. La Coquille,Dordogne Thème du jour: « L’équilibre acido-basique: équilibre fondamental pour notre santé ».

2023-11-16 fin : 2023-11-16 20:00:00. .

2938, route des Paroisses, Ruafon La Coquille du Bonheur

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Today’s theme: « Acid-base balance: fundamental to our health » Tema del día: « El equilibrio ácido-base: un equilibrio fundamental para nuestra salud » Thema des Tages: « Der Säure-Basen-Haushalt: Ein grundlegendes Gleichgewicht für unsere Gesundheit » Mise à jour le 2023-10-09 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, La Coquille Autres Lieu 2938, route des Paroisses, Ruafon Adresse 2938, route des Paroisses, Ruafon La Coquille du Bonheur Ville La Coquille Departement Dordogne Lieu Ville 2938, route des Paroisses, Ruafon La Coquille latitude longitude 45.540647;0.93569

2938, route des Paroisses, Ruafon La Coquille Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la coquille/