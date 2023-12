Visite d’une Truffière – La Baume St Antoine 2922 Route des Balmes Romans-sur-Isère, 18 février 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-18 10:30:00

fin : 2023-02-18

Avec passion et patience, le rabassier vous expliquera les secrets de la truffe noire : » Tuber Mélanosporum » …

Avec la présentation de l’exploitation, un film, une balade dans les truffières, et un repas, la truffe n’aura plus de secret !.

2922 Route des Balmes La Baume Saint Antoine

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



