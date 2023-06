FERME PEDAGOGIQUE D’ANIMATION DU LONG RÉAGE 2920 route de la chenaie Mansigné, 28 juin 2023, Mansigné.

Mansigné,Sarthe

La ferme d’animation du Long Réage vous propose de venir découvrir le monde paysan. Les animaux de la ferme, le rucher ou encore le jardin sont nos supports d’animation pour la sensibilisation au monde vivant de la ferme..

Vendredi à 13:30:00 ; fin : . EUR.

2920 route de la chenaie Le Long Réage

Mansigné 72510 Sarthe Pays de la Loire



The animation farm of Long Réage invites you to come and discover the peasant world. The farm animals, the apiary or the garden are our supports of animation to make you aware of the living world of the farm.

La granja de animación Long Réage le invita a descubrir el mundo de la agricultura. Los animales de la granja, el colmenar y el jardín son nuestras herramientas para dar a conocer el mundo vivo de la granja.

Der Animationsbauernhof Long Réage bietet Ihnen die Möglichkeit, die Welt der Bauern kennenzulernen. Die Tiere des Bauernhofs, der Bienenstock oder auch der Garten sind unsere Animationsmedien für die Sensibilisierung für die lebendige Welt des Bauernhofs.

Mise à jour le 2023-06-14 par eSPRIT Pays de la Loire