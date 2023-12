Stage d’expression théâtrale pour enfants 292 route départementale 984 Perreuil, 19 février 2024, Perreuil.

Perreuil Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 14:30:00

fin : 2024-02-19 17:30:00

.

Ce stage s’adresse à des enfants de 8 à 12 ans.

Il est animé par Francisco Marques, formateur à l’Académie Internationale de Théâtre pour Enfants.

Pour savoir si on aime le théâtre, il faut essayer !

Par le travail du corps, du mot, de l’émotion, l’enfant se découvre, s’émerveille et goûte au bonheur de jouer avec d’autres. Respirer, se détendre, se concentrer, regarder, se laisser regarder, sourire, rire, pleurer… et improviser un personnage, une histoire. Prêts ! Le rideau se lève ! Les parents sont conviés à un spectacle de clôture.

Stage sans hébergement.

Possibilité d’hébergement pour les enfants hors-région.

EUR.

292 route départementale 984 Les Ateliers des Forges

Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II