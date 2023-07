Portes ouvertes à la Ferme du Marsan 291 Lieu-dit Bestit Miramont-Sensacq, 15 juillet 2023, Miramont-Sensacq.

Miramont-Sensacq,Landes

La Ferme de Marsan à Miramont-Sensacq fait son marché à la ferme le 15 et 16 juillet.

Un beau week-end de fête avec la présence de plusieurs personnalités dans le monde du rugby.

Le dimanche midi, les vignerons de Tursan auront le plaisir d’introniser Christophe Urios, venant de L’ASM pour présenter sa production de vins du Minervois.

Deux jours de fêtes rencontres et dégustations, un week-end hors du commun vous attend!

L’affiche avec le programme complet arrive très vite.

2023-07-15 fin : 2023-07-16 17:00:00. .

291 Lieu-dit Bestit Ferme du Marsan

Miramont-Sensacq 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



La Ferme de Marsan in Miramont-Sensacq holds its farm market on July 15 and 16.

A great weekend of festivities, with the presence of several personalities from the world of rugby.

On Sunday lunchtime, the Tursan winegrowers will have the pleasure of inducting Christophe Urios, from L’ASM, to present his production of Minervois wines.

Two days of festivities, encounters and tastings – an extraordinary weekend awaits you!

The poster with the full program is coming soon

La granja Marsan de Miramont-Sensacq celebrará su mercado agrícola los días 15 y 16 de julio.

Un gran fin de semana de fiesta, con la presencia de varias personalidades del mundo del rugby.

El domingo al mediodía, los viticultores de Tursan tendrán el placer de recibir a Christophe Urios, de la ASM, para presentar sus vinos de Minervois.

Dos días de fiesta, encuentros y degustaciones: ¡le espera un fin de semana extraordinario!

El cartel con el programa completo estará disponible muy pronto

Die Ferme de Marsan in Miramont-Sensacq veranstaltet am 15. und 16. Juli ihren Bauernmarkt.

Ein schönes Festwochenende mit der Anwesenheit mehrerer Persönlichkeiten aus der Welt des Rugby.

Am Sonntagmittag werden die Winzer von Tursan das Vergnügen haben, Christophe Urios, der von der ASM kommt, in ihr Amt einzuführen, um seine Weinproduktion aus dem Minervois vorzustellen.

Zwei Tage voller Feste, Begegnungen und Verkostungen – ein außergewöhnliches Wochenende erwartet Sie!

Das Plakat mit dem vollständigen Programm kommt bald

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Aire sur l’Adour