Il comprend : Guidage 3 jours, 3 nuits en hébergement en chambre twin, taxe de séjour inclus, 3 repas du soir sur place (jeudi, vendredi, samedi), petits déj et piquenique, transport sur place, la journée kayak avec guide local, frais ba

Ahh! Faire du Kayak avec les phoques gris de Penmarc’h. Arpenter l’ile de Sein, au large. à la recherche d’oiseaux migrateurs rares. Explorer les dunes, marais et vasières autour de la Réserve biologique de Trunvel-Tréogat, parmi les échassiers, rapaces et oiseaux d’eau sauvages de Bretagne. 3 jours d’échappée dans l’une des natures les plus privilégiées de France.

Niveau: débutants.

Tous les détails, l’itinéraire et les conditions en suivant ce lien: https://voyagesparisbirds.blogspot.com/2023/08/5-8-octobre-2023.html

Un voyage Paris-Birds et Rolig&Rolig

Description

De la Baie d’AUDIERNE à L’Île de SEIN, en mini-van, à pied, en bateau et en kayak, avec oiseaux et mammifères marins, migration d’automne et oiseaux rares.

Un SÉJOUR d’Observation des Oiseaux et de découverte naturaliste, niveau débutant et plus, pour un groupe de 7 personnes.

Niveau physique : facile à très modéré. Pour le kayak, niveau débutant.

Quand: du jeudi 5 Octobre (soir) au dimanche 8 Octobre (soir). Au Départ de Quimper. 3 jours et 3 nuits au total.

Qui n’a jamais eu envie de pique-niquer avec des phoques à Marée basse sur des bouts d’îlots émergents dans un petit archipel au large du Finistère Sud, en Bretagne, survolé.e de fous de Bassan et autres voltigeurs du grand large ?

Venez vous inscrire pour notre premier voyage organisé de la rentrée, du jeudi 5 (en soirée) au soir du 8 Octobre. 3 nuits et 3 jours sur place, au départ de la Gare de Quimper.

La Bretagne, pour commencer, est une destination incontournable pour la découverte des oiseaux en France, notamment pour les oiseaux de mer et les oiseaux migrateurs qui, en Octobre, seront très nombreux ; espèces du littoral, de mer, et terrestres inclus, avec, le matin, le survol de milliers de passereaux, dont pinsons, pipits et hirondelles en route pour l’Afrique tandis que dans la vase, l’estran rocheux ou en contrebas des dunes, à marée basse, des milliers d’échassiers vont et viennent à la recherche de nourriture, des rassemblements spectaculaires de goélands et de mouettes se forment dans le ciel et, au large, court un flux impressionnant d’oiseaux « pélagiques » dont puffins, océanites et labbes.

L’itinéraire détaillé :

RDV le jeudi soir à partir de 19h à Quimper (Hôtel ou Gare, à déterminer) pour un dîner ensemble.

Le vendredi matin nous partirons tôt pour un rdv avec Bernard notre guide accompagnateur, qui nous attend à Penmarc’h. Un moment d’exception nous attend, en compagnie des phoques.

Exemple ici https://youtu.be/4M6veLmWoGg

Nous embarquerons pour la journée (en kayak – Bernard se spécialise dans les débutants depuis de très nombreuses années, donc n’ayez crainte, chacun aura droit à sa petite formation en début de balade), pour nous glisser parmi les îlots du large, parmi les phoques qui viennent se reposer à terre, se rapprocher parfois de nos bateaux, et les tournepierres, huîtriers-pie, bécasseaux violets et phalaropes en migration qui tournent autour de nos embarcations.

La perspective de l’univers change dès lors qu’on change de silhouette et que l’on observe le monde et ses créatures depuis le ras de l’eau….nous sommes vus différemment aussi par ceux-là même qu’on tente d’approcher. Pique-nique à tirer du sac, que nous dégusterons sur les rochers, non loin des phoques et des oiseaux.

Départ le Samedi Matin en traversier pour l’ile de SEIN, spectaculaire, au large du Cap Sizun, qui l’est tout autant, bout de terre de fin du monde que nous explorerons pour la journée. Si cette « île » de 2km de long par 500 mètres de large (max) reste minuscule en taille, elle est énorme par ses mythiques observations ornithologiques. Chaque automne, tout comme Ouessant en Finistère Nord, l’île aimante cohorte de migrateurs égarés, et donc rarissimes, d’Amérique du Nord, ou de Sibérie, qui se posent et se reposent dans la Lande, la végétation autour du Phare ou dans les jardins des maisons….

C’est parmi les nombreux migrateurs européens habituels (fauvettes à tête noire, pouillots fitis, gobemouches noirs), que nous rechercherons des piafs exceptionnels comme le Gobemouche nain, le Pouillot à grands sourcils, le Pipits à dos olive ou l’Etourneau Roselin…Nul ne peut prévoir la « rareté » que l’on y trouvera. Chaque année apporte sa nouvelle surprise.

Le Dimanche 8, dernier jour, direction tôt le matin pour le Tréguennec, et place aux adorables Panures à moustaches, à la Bouscarle, au Busard et au Bruant des Roseaux aussi, et à l’indicible Butor.

Pour les chercher, nous arpenterons lentement le littoral entre l’étang de Kergalan et l’étang de Trunvel dans une magnifique succession de plans d’eau, de roselières, de plage et de vasières. S’y trouve une station de baguage ; avec des ornithos pros dedans occupés à peser, étudier, baguer, relâcher des oiseaux migrateurs pour mieux les connaître et tenter de les protéger !

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore l’habitude de nos séjours « Paris Birds », sachez que l’ambiance est toujours « fendarde et décontractée » (dixit nos fidèles participant.e.s), et que nous optons pour un slow-birding en douceur, augmenté d’un dilué de conférences « light », en filigrane, sur la biologie, l’évolution, l’écologie et le comportement souvent insolite, et parfois drôle, de nos amis à plumes.

Une approche grand-public, holiste, posée. Un guidage qui se veut à la fois sensitif et ce qu’il faut d’intellectuel, voire philosophique, mais poétique toujours, enrichissant, qui a pour vocation d’élargir notre regard sur l’univers, et notre petite place dedans. Une sensibilité supplémentaire est toujours donnée à la culture et à l’histoire humaine des destinations.

Photos : © Anne Lisbet Tollänes

Durée : 72h00

Activité organisée par David – Ornithologue guide naturaliste et éducateur environnement

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/oiseaux-1

