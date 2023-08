Course d’orientation au Château Paradis 2900 Chemin Du Pommier Le Puy-Sainte-Réparade, 21 octobre 2023, Le Puy-Sainte-Réparade.

Le Puy-Sainte-Réparade,Bouches-du-Rhône

Course d’orientation dans le vignoble suivie d’une dégustation des vins du domaine.

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. EUR.

2900 Chemin Du Pommier Château Paradis

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Orienteering in the vineyard followed by a tasting of estate wines

Orientación en el viñedo seguida de una degustación de los vinos de la finca

Orientierungslauf in den Weinbergen mit anschließender Weinprobe der Weine des Weinguts

Mise à jour le 2023-08-21 par Provence Tourisme