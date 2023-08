Atelier Vendangeur d’un jour 2023 2900 Chemin Du Pommier Le Puy-Sainte-Réparade, 23 septembre 2023, Le Puy-Sainte-Réparade.

Le Puy-Sainte-Réparade,Bouches-du-Rhône

Le temps d’une journée, offrez-vous l’aventure des vendanges ! L’occasion de rentrer dans la peau du vigneron, de découvrir les secrets la vigne et les vendanges..

2023-09-23 10:30:00 fin : 2023-09-23 15:00:00. EUR.

2900 Chemin Du Pommier Château Paradis

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Treat yourself to a one-day harvest adventure! This is your chance to get into the winegrower?s skin and discover the secrets of the vine and the harvest.

Por un día, regálese la aventura de la vendimia Esta es su oportunidad de meterse en la piel de un viticultor y descubrir los secretos de la vid y la vendimia.

Gönnen Sie sich einen Tag lang das Abenteuer der Weinlese! Die Gelegenheit, in die Haut eines Winzers zu schlüpfen und die Geheimnisse der Weinberge und der Weinlese zu entdecken.

Mise à jour le 2023-08-21 par Provence Tourisme