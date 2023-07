Paradis Classique 2900 chemin de pommier Le Puy-Sainte-Réparade, 6 juillet 2023, Le Puy-Sainte-Réparade.

Le Puy-Sainte-Réparade,Bouches-du-Rhône

Paradis Classique le 6 juillet 2023 à 19h ! La résonnance des cuivres au cœur du Paradis ! Un rendez-vous atypique, à ne pas manquer !.

2023-07-06 19:00:00 fin : 2023-07-06 23:00:00. EUR.

2900 chemin de pommier Château Paradis

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Paradis Classique on July 6, 2023 at 7pm! The resonance of brass instruments in the heart of Paradis! A not-to-be-missed event!

¡Paradis Classique el 6 de julio de 2023 a las 19:00 horas! La resonancia de los instrumentos de metal en el corazón de Paradis Un acontecimiento insólito que no debe perderse

Paradis Classique am 6. Juli 2023 um 19 Uhr! Die Resonanz der Blechbläser im Herzen des Paradieses! Ein atypischer Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-06-28 par Provence Tourisme