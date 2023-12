Repas du Réveillon à l’Auberge du Mas d’Aspech 29 Sarremejanne Belmont-Sainte-Foi Catégories d’Évènement: Belmont-Sainte-Foi

fin : 2024-01-01 L’Auberge du mas d’Aspech organise un repas pour le 31 décembre au soir

et le 1er janvier le midi..

Au menu : Kir au picpoul de pinet offert -Velouté de potimarron -Foie gras poêlé aux câpres -Magret de canard sauce aux truffes accompagné de pomme de terre sautées

et purée de carotte -( Fromage supplément 5 euros) -Mousse au chocolat à la crème de marron 50 EUR.

Belmont-Sainte-Foi 46230 Lot Occitanie

