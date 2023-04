Faire son nid avec ce que l’on trouve 29 rue Toussaint, 3 mai 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Plus de 150 éléments hybrides composés d’objets et de rotin prenant la forme d’unités d’habitation, refuges, abris, nids, cabanes, cases, tanières, … sont suspendus à un fil..

2023-05-03 à ; fin : 2023-06-08 . .

29 rue Toussaint Comptoir de la Victorine (hors-les-murs)

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



More than 150 hybrid elements composed of objects and rattan in the form of housing units, shelters, nests, huts, dens, etc. are suspended from a wire.

Más de 150 elementos híbridos compuestos de objetos y ratán en forma de viviendas, refugios, nidos, cabañas, guaridas, etc. están suspendidos de un hilo.

Mehr als 150 hybride Elemente aus Objekten und Rattan in Form von Wohneinheiten, Zufluchtsorten, Unterkünften, Nestern, Hütten, Hütten, Höhlen, ? hängen an einem Faden.

Mise à jour le 2023-04-05 par Ville de Marseille