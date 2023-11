Vis ma vie – Atelier théâtre ludique 29 Rue Richelieu Hendaye, 25 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Atelier théâtre animé par Marie Dupuis, maman bénévole de la Semaine de la Famille

Petite présentation : Enfants et parents pourront échanger leur rôle le temps d’une matinée dans une ambiance ludique.

Surprises et rires assurés !

Enfants à partir de 8 ans – Pré-ados – Ados – Adultes / En famille ou en solo..

29 Rue Richelieu Centre Social Denentzat

Hendaye 64700



Drama workshop led by Marie Dupuis, Semaine de la Famille mom volunteer

Overview: Children and parents can swap roles for a morning of fun and games.

Surprises and laughter guaranteed!

Children aged 8 and over – Pre-teens – Teens – Adults / Family or solo.

En francés

Theaterworkshop unter der Leitung von Marie Dupuis, ehrenamtliche Mutter der Familienwoche

Kurzvorstellung: Kinder und Eltern können an einem Vormittag in einer spielerischen Atmosphäre ihre Rollen tauschen.

Überraschungen und Lachen garantiert!

Kinder ab 8 Jahren – Pre-Teens – Teens – Erwachsene / Mit der Familie oder allein.

