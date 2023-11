Soirée jeux en famille 29 Rue Richelieu Hendaye, 24 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

– 17h30-18h30 pour les familles d’enfants de 2 à 5 ans.

– 18h30-19h30 « petite pause gourmande » pour toutes les familles inscrites à la soirée.

– 19h30-22h pour les familles d’enfants et d’adolescents (à partir de 6 ans et +)..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

29 Rue Richelieu Centre Social Denentzat

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– 5:30pm-6:30pm for families with children aged 2 to 5.

– 6:30pm-7:30pm « petite pause gourmande » for all families registered for the evening.

– 7:30-10pm for families with children and teenagers (6+).

– 17.30-18.30 h para las familias con niños de 2 a 5 años.

– 18.30-19.30 « petit pause gourmande » para todas las familias inscritas en la velada.

– de 19.30 a 22.00 h para las familias con niños y adolescentes (a partir de 6 años).

– 17:30-18:30 Uhr für Familien mit Kindern zwischen 2 und 5 Jahren.

– 18:30-19:30 Uhr « kleine Schlemmerpause » für alle Familien, die sich für den Abend angemeldet haben.

– 19:30-22:00 Uhr für Familien mit Kindern und Jugendlichen (ab 6 Jahren und älter).

Mise à jour le 2023-11-10 par Hendaye Tourisme & Commerce