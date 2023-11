Contes animés 29 Rue Richelieu Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques Contes animés 29 Rue Richelieu Hendaye, 22 novembre 2023, Hendaye. Hendaye,Pyrénées-Atlantiques Par l’association « les histoires de Julie ». Partenariat entre le Centre Social Denentzat et Haizeren bidean. Contes interactifs adaptés suivi d’un goûter. Public : Enfant à partir de 2 ans, en situation de handicap ou pas.

Places limitées..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

29 Rue Richelieu Centre Social Denentzat

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In French Por la asociación « les histoires de Julie ». Asociación entre el Centre Social Denentzat y Haizeren bidean. Cuentos interactivos adaptados seguidos de una merienda. Público: niños a partir de 2 años, con o sin discapacidad.

Plazas limitadas. Von der Vereinigung « les histoires de Julie ». Partnerschaft zwischen dem Centre Social Denentzat und Haizeren bidean. Angepasste interaktive Märchen, gefolgt von einem Imbiss. Publikum: Kinder ab 2 Jahren, mit oder ohne Behinderung.

Begrenzte Plätze. Mise à jour le 2023-11-10 par Hendaye Tourisme & Commerce Détails Catégories d’Évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 29 Rue Richelieu Adresse 29 Rue Richelieu Centre Social Denentzat Ville Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 29 Rue Richelieu Hendaye latitude longitude 43.343853;-1.76594

29 Rue Richelieu Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/