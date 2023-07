Chez nous le massage prend de la hauteur! 29 rue Marcellin Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule Chez nous le massage prend de la hauteur! 29 rue Marcellin Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule, 23 juillet 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier Massage Amma assis découverte ( massage habillé sur chaise ergonomique ).

2023-07-23 10:30:00 fin : 2023-07-23 17:00:00. .

29 rue Marcellin Berthelot Office de tourisme ( toit terrasse )

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discovery seated Amma massage (clothed massage on ergonomic chair) Masaje de descubrimiento sentado Amma (masaje vestido en una silla ergonómica) Amma-Sitzmassage Entdeckung ( bekleidete Massage auf einem ergonomischen Stuhl ) Mise à jour le 2023-07-13 par Office de tourisme Val de Sioule Détails Catégories d’Évènement: Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Autres Lieu 29 rue Marcellin Berthelot Adresse 29 rue Marcellin Berthelot Office de tourisme ( toit terrasse ) Ville Saint-Pourçain-sur-Sioule Departement Allier Lieu Ville 29 rue Marcellin Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule

29 rue Marcellin Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pourcain-sur-sioule/