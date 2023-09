BFM Val de l’Aurence – Ateliers de création « Mon Pays, mon bled » 29 Rue Marcel Vardelle Limoges, 20 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Les mercredis 20 septembre et 11 octobre à la BFM du Val de l’Aurence à Limoges,

En lien avec l’exposition « Impressions d’Algérie », participez à un atelier de création sur le thème « Mon pays, mon bled » avec les deux illustrateurs et designers graphiques : Maya Culpa et Le Poisson. Vous pourrez explorez, dans une ambiance conviviale, vos souvenirs de voyages.

Ces ateliers sont proposés dans le cadre du Festival « Citoyennes de la diversité ».

Informations complémentaires et inscriptions par téléphone..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 16:00:00. EUR.

29 Rue Marcel Vardelle BFM Val de l’Aurence

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Wednesdays September 20 and October 11 at the Val de l’Aurence BFM in Limoges,

In conjunction with the « Impressions d’Algérie » exhibition, take part in a creative workshop on the theme of « Mon pays, mon bled » with two illustrators and graphic designers: Maya Culpa and Le Poisson. You’ll be able to explore your travel memories in a friendly atmosphere.

These workshops are part of the « Citoyennes de la diversité » Festival.

Further information and registration by telephone.

Miércoles 20 de septiembre y 11 de octubre en el BFM de Val de l’Aurence (Limoges),

Con motivo de la exposición « Impressions d’Algérie », participe en un taller creativo sobre el tema « Mon pays, mon bled » con dos ilustradores y diseñadores gráficos: Maya Culpa y Le Poisson. Podrá explorar sus recuerdos de viaje en un ambiente agradable.

Estos talleres forman parte del festival « Citoyennes de la diversité ».

Más información e inscripciones por teléfono.

Mittwoch, den 20. September und 11. Oktober im BFM du Val de l’Aurence in Limoges,

Nehmen Sie im Zusammenhang mit der Ausstellung « Impressions d’Algérie » an einem kreativen Workshop zum Thema « Mon pays, mon bled » mit den beiden Illustratoren und Grafikdesignern teil: Maya Culpa und Le Poisson. In einer geselligen Atmosphäre können Sie Ihre Reiseerinnerungen erkunden.

Diese Workshops werden im Rahmen des Festivals « Citoyennes de la diversité » (Bürgerinnen der Vielfalt) angeboten.

Weitere Informationen und Anmeldung per Telefon.

Mise à jour le 2023-09-10 par OT Limoges Métropole