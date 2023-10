Braderie d’automne 29 Rue Jean-Joseph de Laborde La Ferté-Vidame, 4 novembre 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Grande braderie d’automne avec 1 kg de livres, CD et DVD pour 1 €..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

29 Rue Jean-Joseph de Laborde

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Big autumn sale with 1 kg of books, CDs and DVDs for 1 ?.

Gran oferta de otoño con 1 kg de libros, CD y DVD por 1?

Großer Herbstflohmarkt mit 1 kg Büchern, CDs und DVDs für 1 ?

Mise à jour le 2023-10-24 par OT DU PERCHE