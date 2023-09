Découvrons des jeux .. 29 Rue Jean-Joseph de Laborde La Ferté-Vidame, 30 septembre 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

En partenariat avec les APE de Boissy les Perche , La Puisaye et la médiathèque de La Ferté-Vidame, venez nombreux jouer en famille ou bien entre amis. Plusieurs dates sont proposées..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 17:30:00. EUR.

29 Rue Jean-Joseph de Laborde

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



In partnership with the APE of Boissy les Perche, La Puisaye and the media library of La Ferté-Vidame, come and play with your family or friends. Several dates are available.

En colaboración con los APE de Boissy les Perche, La Puisaye y la mediateca de La Ferté-Vidame, venga a jugar en familia o con amigos. Hay varias fechas disponibles.

In Zusammenarbeit mit den Elternvereinen von Boissy les Perche, La Puisaye und der Mediathek von La Ferté-Vidame können Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden spielen. Es werden mehrere Termine angeboten.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT DU PERCHE