FORUM NUMÉRIQUE 29 Rue Jean Jaurès Revigny-sur-Ornain, 3 novembre 2023, Revigny-sur-Ornain.

Revigny-sur-Ornain,Meuse

Le Pôle Coopératif organise un forum numérique dans ses locaux.

Venez à la rencontre des acteurs locaux du numérique :

– La gendarmerie de la Meuse, (MPF55) vous proposera des animations sur les arnaques et le cyberharcèlement.

– Innov’stories vous présentera son métier de vidéaste.

– Les Conseillères France Services de la COPARY répondront à toutes vos questions sur les démarches en ligne et présenteront les sites utiles pour connaître vos droits.

– Eléna échangera avec vous sur votre utilisation du numérique au quotidien.

Entrée libre – GRATUIT

Venez nombreux !

Parking au bout de la ruelle.. Tout public

Vendredi 2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-03 17:00:00. 0 EUR.

29 Rue Jean Jaurès Pôle Coopératif

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est



The Pôle Coopératif is organizing a digital forum on its premises.

Come and meet local digital players:

– The Gendarmerie de la Meuse, (MPF55) will be presenting activities on scams and cyber harassment.

– Innov’stories will introduce you to its video-making business.

– COPARY’s France Services advisors will be on hand to answer any questions you may have about online procedures and present useful websites to help you understand your rights.

– Eléna will talk to you about your day-to-day use of digital technology.

Free admission – FREE

Come one, come all!

Parking at the end of the alley.

Pôle Coopératif organiza un foro digital en sus locales.

Venga a conocer a los actores digitales locales:

– La Gendarmería de la Meuse (MPF55) ofrecerá actividades sobre estafas y ciberacoso.

– Innov’stories presentará su trabajo como realizador de vídeos.

– Los asesores de COPARY France Services estarán a su disposición para responder a todas sus preguntas sobre los trámites en línea y presentarle sitios web útiles para ayudarle a conocer sus derechos.

– Eléna le hablará de su uso cotidiano de la tecnología digital.

Entrada libre – GRATUITA

Vengan todos

Aparcamiento al final del carril.

Der Pôle Coopératif organisiert ein digitales Forum in seinen Räumlichkeiten.

Treffen Sie sich mit den lokalen Akteuren der digitalen Welt:

– Die Gendarmerie de la Meuse, (MPF55) wird Ihnen Animationen zu den Themen Betrug und Cybermobbing anbieten.

– Innov’stories wird Ihnen seinen Beruf als Videofilmer vorstellen.

– Die Beraterinnen von France Services der COPARY beantworten alle Ihre Fragen zu Online-Angelegenheiten und stellen Ihnen nützliche Websites vor, auf denen Sie Ihre Rechte kennenlernen können.

– Eléna wird sich mit Ihnen über Ihre tägliche Nutzung der digitalen Medien austauschen.

Freier Eintritt – KOSTENLOS

Kommen Sie zahlreich!

Parkplatz am Ende der Gasse.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT SUD MEUSE