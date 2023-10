« QUI L’EÛT CRU ? » : IMPROVISATION THÉÂTRALE – 16 MAI 29 rue Jean Ackerman Saumur, 16 mai 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

« Qui l’eût cru ?”, un spectacle d’improvisation théâtrale porté par la compagnie de l’oiseau Moqueur qui se joue dans l’ancien chai de VinoValley..

2024-05-16 fin : 2024-05-16 21:30:00. EUR.

29 rue Jean Ackerman Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



who’d have thought it? », an improvisational theater show presented by the Compagnie de l’oiseau Moqueur in VinoValley’s former wine cellar.

¿Quién lo hubiera dicho? », un espectáculo de teatro improvisado montado por la compañía oiseau Moqueur en la antigua bodega de VinoValley.

wer hätte das gedacht? », ein Improvisationstheater, das von der Compagnie de l’oiseau Moqueur getragen wird und im alten Weinkeller von VinoValley aufgeführt wird.

