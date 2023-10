SOIRÉE STAND UP / HUMOUR AVEC LE VINO COMEDY CLUB – 30 MARS 29 rue Jean Ackerman Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur SOIRÉE STAND UP / HUMOUR AVEC LE VINO COMEDY CLUB – 30 MARS 29 rue Jean Ackerman Saumur, 30 mars 2024, Saumur. Saumur,Maine-et-Loire VinoValley accueille de nouveaux humoristes avec le Vino Comedy Club !.

2024-03-30 fin : 2024-03-30 21:30:00. .

29 rue Jean Ackerman Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



VinoValley welcomes new comedians to the Vino Comedy Club! ¡VinoValley da la bienvenida a nuevos cómicos al Vino Comedy Club! VinoValley begrüßt neue Humoristen mit dem Vino Comedy Club! Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu 29 rue Jean Ackerman Adresse 29 rue Jean Ackerman Saint-Hilaire-Saint-Florent Ville Saumur Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 29 rue Jean Ackerman Saumur latitude longitude 47.268596;-0.103097

29 rue Jean Ackerman Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur/