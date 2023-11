Grande dégustation & rencontre de 7 vignerons 29 Rue Guillaume le Conquérant Caen, 2 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Venez découvrir des vins bio, biodynamiques et naturels de toute la France. 7 vignerons seront présents toute la journée pour faire déguster une trentaine de cuvées.

Entrée libre..

2023-12-02 10:30:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

29 Rue Guillaume le Conquérant Terres de Raisin

Caen 14000 Calvados Normandie



Come and discover organic, biodynamic and natural wines from all over France. 7 winemakers will be on hand all day to offer tastings of some 30 different vintages.

Free admission.

Venga a descubrir los vinos ecológicos, biodinámicos y naturales de toda Francia. 7 viticultores estarán presentes durante todo el día para ofrecer degustaciones de una treintena de vinos diferentes.

Entrada gratuita.

Entdecken Sie biologische, biodynamische und natürliche Weine aus ganz Frankreich. 7 Winzer werden den ganzen Tag über anwesend sein und rund 30 verschiedene Cuvées zur Verkostung anbieten.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Caen la Mer