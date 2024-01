Conférence – Action Equilibr’Âge 29 Rue Gouyon Matignon Dinard, mardi 9 janvier 2024.

Dinard Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 14:00:00

fin : 2024-01-09

Le CLIC Côte d’Emeraude et le CCAS organisent en partenariat avec l’association Kiné Ouest Prévention, une action Equilibr’Âge.

CONFERENCE

Cette action est destinée aux retraités dans le cadre de la prévention des chutes et est subventionnée par la CONFERENCE DES FINANCEURS de la Prévention de la perte d’autonomie et de POUR BIEN VIEILLIR BRETAGNE.

2 millions de personnes de plus de 60 ans chutent chaque année. Par peur de rechuter ces personnes perdent en autonomie. La prévention reste le moyen le plus efficace de diminuer les chutes, la gravité de leurs conséquences et de reprendre confiance en soi. Pour toutes les personnes de 60 ans et plus.

Cela permet de connaitre le fonctionnent de l’équilibre, savoir comment le conserver et l’améliorer, découvrir le contenu des ateliers qui seront proposés et s’inscrire aux ateliers.

mardi 9 janvier à 14H00

COSEC – Salle de conférence N°2

Entrée libre et gratuite.

ATELIER D’ESSAI

Vous y découvrirez les objectifs de cette action, les causes des chutes, comment aménager les lieux de vie, tester son équilibre et l’entretenir… Le déroulement des ateliers y sera détaillé. Vous aurez la possibilité de vous inscrire aux ateliers directement à l’issue de cette conférence (places limitées à 14 personnes)

mardi 16 janvier à 14H00

COSEC – Salle de conférence N°2

Par la suite, 11 ateliers de 1H30 auront lieu à 14H dans la même salle les mardis de janvier à avril 2024

.

29 Rue Gouyon Matignon COSEC

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2024-01-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme