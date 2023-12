Salon Antiquités & Brocantes 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

fin : 2023-12-29 18:00:00 . Amateurs d’ancien et collectionneurs, ce salon est pour vous! Il y en a pour tous les goûts: des meubles et livres anciens en passant par les bijoux, la faïencerie, la porcelaine, l’art de la table, les tableaux … Evénement au profit de l’Association Enfants du Mékong jeudi 28 et vendredi 29 décembre – 10H-18H

Salle du COSEC Entrée 3€ – Enfant gratuit .

29 Rue Gouyon-Matignon COSEC

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

