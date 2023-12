Inititation à la réflexologie plantaire – 2 journées 29 rue Franche Mâcon, 17 mars 2024, Mâcon.

Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

.

Cycle de 2 dimanches

Durant ces 2 journées, apprenez les bases de la réflexologie plantaire et repartez en sachant pratiquer une petite séance de réflexologie plantaire en milieu familial, apportant détente et relaxation et pouvant limiter certains troubles «bénins » du quotidien : stress, maux de tête, sommeil perturbé, troubles digestifs, etc…

Atelier avec beaucoup de pratique en binôme (voire trinôme pour certaines séquences) sur table de massage ou fauteuil adapté.

Ateliers ouverts à tous, individuel ou à plusieurs.

Groupe de 4 à 8/9 personnes maxi.

Il ne s’agit pas d’une formation mais d’une initiation, ne donne pas lieu à un certificat.

EUR.

29 rue Franche Le Jardin

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-11 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès