La Cascada – Nouvel an 29 Rue Fermée Aix-en-Provence, 4 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Diner du réveillon de la St Sylvestre au restaurant La Cascada. Un spectacle latino américain vous est proposé. Et à partir de minuit, « la fiesta » avec un spectacle latino américain..

2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

29 Rue Fermée La Cascada

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



New Year’s Eve dinner at La Cascada restaurant. An American latino show is proposed to you. And from midnight, « la fiesta » with an American latino show.

Cena de Nochevieja en el restaurante La Cascada. Se ofrece un espectáculo latinoamericano. Y a partir de medianoche, « la fiesta » con un espectáculo latinoamericano.

Silvesterabendessen im Restaurant La Cascada. Es wird Ihnen eine lateinamerikanische Show geboten. Und ab Mitternacht « la fiesta » mit einer lateinamerikanischen Show.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme d’Aix en Provence