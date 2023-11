Le Workshop fête ses 6 ans 29 Rue du Temple Eymet, 25 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Venez célébrez les 6 ans du Workshop spécialisé dans la création de fil de fer, décoration murale, création de meubles et objets, recyclage de meubles vintage.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

29 Rue du Temple

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate the 6th anniversary of the Workshop, which specializes in the creation of wire, wall decorations, furniture and objects, and vintage furniture recycling

Venga a celebrar el 6º aniversario del Taller, especializado en la creación de alambres, decoraciones murales, muebles y objetos, y en el reciclaje de muebles antiguos

Feiern Sie das 6-jährige Jubiläum des Workshops, der sich auf die Herstellung von Draht, Wanddekorationen, Möbel und Objekte, Recycling von Vintage-Möbeln spezialisiert hat

Mise à jour le 2023-11-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides