Noël au jardin – Peter Pan 29 Rue du Parc Husseren-Wesserling, 1 décembre 2023, Husseren-Wesserling.

Husseren-Wesserling,Haut-Rhin

Le Parc de Wesserling vous invite à découvrir son Noël authentique à travers un conte en plein cœur de ses jardins illuminés..

2023-12-01 fin : 2023-12-30 21:00:00. EUR.

29 Rue du Parc

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est



The Parc de Wesserling invites you to discover its authentic Christmas through a story in the heart of its illuminated gardens.

El Parque de Wesserling le invita a descubrir su auténtica Navidad a través de un cuento en el corazón de sus jardines iluminados.

Der Parc de Wesserling lädt Sie ein, sein authentisches Weihnachtsfest durch ein Märchen inmitten seiner beleuchteten Gärten zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-28 par Parc de Wesserling