Exposition : DMC, l’art du fil 29 Rue du Parc Husseren-Wesserling Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Husseren-Wesserling Exposition : DMC, l’art du fil 29 Rue du Parc Husseren-Wesserling, 1 décembre 2023, Husseren-Wesserling. Husseren-Wesserling,Haut-Rhin « DMC, l’art du fil », une exposition interactive !.

2023-12-01 fin : 2023-12-24 17:30:00. EUR.

29 Rue du Parc

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est



« DMC, l?art du fil », an interactive exhibition! « DMC, el arte del hilo », ¡una exposición interactiva! « DMC, l’art du fil », eine interaktive Ausstellung! Mise à jour le 2023-09-11 par Parc de Wesserling Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Autres Lieu 29 Rue du Parc Adresse 29 Rue du Parc Ville Husseren-Wesserling Departement Haut-Rhin Lieu Ville 29 Rue du Parc Husseren-Wesserling latitude longitude 47.8851431606194;6.99627002750854

29 Rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/husseren-wesserling/