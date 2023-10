Exposition Jules Verne 29 Rue du Parc Husseren-Wesserling, 1 décembre 2023, Husseren-Wesserling.

Husseren-Wesserling,Haut-Rhin

Entrez dans l’univers fascinant de Jules Verne, entre rêve et réalité..

2023-12-01 fin : 2023-12-24 17:30:00. EUR.

29 Rue du Parc

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est



Enter the fascinating world of Jules Verne, between dream and reality.

Entre en el fascinante mundo de Julio Verne, entre el sueño y la realidad.

Betreten Sie die faszinierende Welt von Jules Verne zwischen Traum und Wirklichkeit.

