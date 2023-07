Fête de clôture 29 Rue du Parc Husseren-Wesserling, 8 octobre 2023, Husseren-Wesserling.

Husseren-Wesserling,Haut-Rhin

Cet événement est en lien avec le Festival des Jardins Métissés. En effet, lorsque le festival touche à sa fin, le Parc de Wesserling met à l’honneur ses jardins une dernière fois avant sa fermeture annuelle !.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

29 Rue du Parc

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est



This event is linked to the Festival des Jardins Métissés. As the festival draws to a close, the Parc de Wesserling celebrates its gardens one last time before its annual closure!

Este acto está vinculado al Festival des Jardins Métissés. A medida que el festival se acerca a su fin, el Parc de Wesserling celebra sus jardines por última vez antes de su cierre anual

Diese Veranstaltung steht in Verbindung mit dem Festival des Jardins Métissés. Denn wenn das Festival zu Ende geht, stellt der Parc de Wesserling seine Gärten ein letztes Mal vor seiner jährlichen Schließung zur Schau!

Mise à jour le 2023-07-10 par Parc de Wesserling