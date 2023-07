Le rendez-vous des contes 29 Rue du Parc Husseren-Wesserling, 10 septembre 2023, Husseren-Wesserling.

Husseren-Wesserling,Haut-Rhin

La 3ème édition du festival des contes, un rendez-vous incontournable des lecteurs et auditeurs d’histoires fabuleuses !.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . EUR.

29 Rue du Parc

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est



The 3rd edition of the storytelling festival, a must for readers and listeners of fabulous stories!

La 3ª edición del festival de cuentacuentos, una cita ineludible para lectores y oyentes de historias fabulosas

Ausgabe des Märchenfestivals, ein Muss für Leser und Zuhörer fabelhafter Geschichten!

Mise à jour le 2023-07-10 par Parc de Wesserling