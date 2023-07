Visite de la Grande Chaufferie 29 Rue du Parc Husseren-Wesserling, 8 juillet 2023, Husseren-Wesserling.

Husseren-Wesserling,Haut-Rhin

Vivez l’aventure textile grandeur nature ! Découvrez le plus grand Parc alsacien inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Un écrin classé « Jardin Remarquable ». Situé au cœur de la vallée de la Thur, le Parc de Wesserling – Écomusée textile vous offre un voyage à travers trois siècles de patrimoine industriel..

29 Rue du Parc

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est



Experience the textile adventure in real life! Discover the largest Alsatian park listed in the supplementary inventory of historical monuments. A jewel case classified « Remarkable Garden ». Located in the heart of the Thur Valley, the Parc de Wesserling – Textile Ecomuseum offers you a journey through three centuries of industrial heritage.

Experimente una aventura textil a tamaño real Descubra el mayor parque alsaciano inscrito en el inventario complementario de monumentos históricos. Un entorno clasificado como « Jardín notable ». Situado en el corazón del Valle del Thur, el Parque de Wesserling – Écomusée Textile le ofrece un viaje a través de tres siglos de patrimonio industrial.

Erleben Sie das Textilabenteuer in Lebensgröße! Entdecken Sie den größten elsässischen Park, der in das Zusatzinventar der historischen Denkmäler aufgenommen wurde. Ein Schmuckkästchen, das als « Jardin Remarquable » (bemerkenswerter Garten) klassifiziert wurde. Der im Herzen des Thurtals gelegene Parc de Wesserling – Écomusée textile bietet Ihnen eine Reise durch drei Jahrhunderte Industriekultur.

