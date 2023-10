LOTO – GONDREVILLE PÉTANQUE LOISIR 29 Rue du Gué Gondreville, 1 janvier 2024, Gondreville.

Gondreville,Meurthe-et-Moselle

Loto par l’association Gondreville Pétanque Loisir avec de nombreux lots à gagner :

voyage, vélo, bons d’achat, etc.

En partenariat avec de nombreuses enseignes, vous saurez passer un bon moment convivial. Une partie enfant sera organisée pour les moins de 12 ans.

Places limitées à 300 personnes, merci de réserver vos places.

Inscriptions par téléphone avant le 31 décembre 2023.. Tout public

Lundi 2024-01-01 18:30:00 fin : 2024-01-01 . .

29 Rue du Gué

Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Loto by the Gondreville Pétanque Loisir association with lots of prizes to be won:

trip, bike, vouchers, etc.

In partnership with numerous retailers, you’re sure to have a great time. A children’s game will be organized for under-12s.

Places are limited to 300, so please reserve your seats.

Registration by telephone before December 31, 2023.

Loto de la asociación Gondreville Pétanque Loisir con muchos premios para ganar:

viaje, bicicleta, vales, etc.

En colaboración con varios comercios, la diversión está asegurada. Se organizará un partido infantil para menores de 12 años.

Las plazas están limitadas a 300, así que le rogamos que las reserve.

Inscripciones por teléfono antes del 31 de diciembre de 2023.

Lotto des Vereins Gondreville Pétanque Loisir mit vielen Preisen zu gewinnen:

reise, Fahrrad, Einkaufsgutscheine usw.

In Partnerschaft mit zahlreichen Einzelhändlern werden Sie einen schönen, geselligen Moment verbringen. Für Kinder unter 12 Jahren wird eine Kinderpartie organisiert.

Die Teilnehmerzahl ist auf 300 Personen begrenzt, bitte reservieren Sie Ihre Plätze.

Telefonische Anmeldungen bis zum 31. Dezember 2023.

Mise à jour le 2023-10-11 par MT TERRES TOULOISES