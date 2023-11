LOTO 29 Rue du gué Gondreville, 2 décembre 2023, Gondreville.

Gondreville,Meurthe-et-Moselle

Loto au profit des projets culturels et des sorties scolaires des écoles maternelles et élémentaires de Gondreville

A GAGNER:

Pack TV + Barre de son + PS5 (valeur 1100 euros),

Ordinateur portable (valeur 470 euros)

Console Nintendo Switch

Bons d’achats

Bien être

Activités Sport & loisirs

TOMBOLA: chaque ticket est gagnant

Parking gratuit

Buvette et restauration sur place: Sandwichs, hot dogs, crêpes.. Tout public

Samedi 2023-12-02 19:30:00 fin : 2023-12-02 . .

29 Rue du gué Salle des sports

Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Loto to benefit cultural projects and school outings at Gondreville nursery and elementary schools

TO WIN:

TV + sound bar + PS5 package (value 1100 euros),

Laptop computer (value 470 euros)

Nintendo Switch console

Shopping vouchers

Well-being

Sports & leisure activities

TOMBOLA: every ticket is a winner

Free parking

Refreshment bar and on-site catering: Sandwiches, hot dogs, crêpes.

Loto a favor de proyectos culturales y excursiones escolares para escuelas infantiles y primarias de Gondreville

PARA GANAR

Paquete TV + Barra de sonido + PS5 (valorado en 1100 euros),

Ordenador portátil (valorado en 470 euros)

Consola Nintendo Switch

Vales de compra

Bienestar

Actividades deportivas y de ocio

TOMBOLA: cada billete es un ganador

Aparcamiento gratuito

Bar y restauración in situ: bocadillos, perritos calientes, crepes.

Lotto zugunsten von Kulturprojekten und Schulausflügen der Kindergärten und Grundschulen von Gondreville

ZU GEWINNEN:

TV-Paket + Soundbar + PS5 (Wert 1100 Euro),

Laptop (Wert 470 Euro)

Nintendo Switch-Konsole

Einkaufsgutscheine

Wellness

Aktivitäten Sport & Freizeit

TOMBOLA: Jedes Ticket ist ein Gewinn

Kostenlose Parkplätze

Getränke und Essen vor Ort: Sandwiches, Hotdogs, Crêpes.

Mise à jour le 2023-11-13 par MT TERRES TOULOISES